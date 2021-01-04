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В США могут снять с торгов нефтяные компании КНР

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В США могут снять с торгов нефтяные компании КНР

Китайские нефтяные гиганты могут оказаться следующими в очереди на делистинг в США. Об этом пишет Bloomberg. Ранее Нью-Йоркская фондовая биржа начала процесс исключения ценных бумаг трех крупнейших телекоммуникационных компаний КНР.

По мнению эксперта Bloomberg Intelligence Хеника Фунга, под ударом скорее всего окажется Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC), которая входит в «черный список» компаний, которые помогают военным КНР и создают угрозу для США. PetroChina и крупнейший в мире импортер сырой нефти Sinopec также могут оказаться под угрозой, так как энергетический сектор имеет решающее значение для военных Китая, считает аналитик.

Появление CNOOC в списке может быть связано с буровой деятельностью компании в Южно-Китайском море, предположил аналитик инвестиционного банка Daiwa Capital Markets Лео Хо. По его мнению, если это предположение верно, то риски PetroChina и Sinopec снизятся.

CNOOC, PetroChina и Sinopec в основном торгуются в Гонконге, хотя каждая из них зарегистрировала американские депозитарные расписки в Нью-Йорке.

«Влияние делистинга будет очень ограниченным, — цитирует аналитика инвестиционной компании Bernstein в Гонконге Нила Бевериджа Bloomberg, — Большинство институциональных инвесторов торгуют через гонконгскую биржу, а не через американские депозитарные расписки. Самым большим недостатком для инвесторов будет потеря прозрачности от подачи заявок в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC)».

Ранее Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) объявила о начале процедуры снятия с торгов ценных бумаг трех крупных телекоммуникационных компаний Китая — China Mobile, China Telecom и China Unicom.

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В середине ноября Трамп запретил инвестиции в китайские компании, которые создают угрозу для США. По мнению американского правительства, Китай эксплуатирует американский капитал для «развития и модернизации своих военных, разведывательных и других силовых структур». Запрет вступает в силу 11 января 2021 года.

фондовый рынок, США, Китай
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