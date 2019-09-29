Вашингтон не будет запрещать торги акциями китайских компаний на биржах США

Министерство финансов США не планирует исключать китайские компании из списков частных предприятий, акции которых торгуются на американских фондовых биржах. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.
«Администрация в настоящее время не рассматривает планов блокирования допуска ценных бумаг китайских компаний на фондовые биржи США», — приводится в материале комментарий представителя Минфина США Моники Кроули.
В пятницу агентство выступило с утверждением, что Вашингтон рассматривает возможность принятия мер по ограничению поступления американских инвестиций в китайскую экономику. В публикации отмечалось, что по этому вопросу с США проводились межведомственные консультации под председательством главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу. Проведение консультаций якобы было санкционировано президентом США Дональдом Трампом.
Источники Bloomberg сообщали, что в администрации США рассматривают различные варианты действий, один из них — делистинг китайских компаний и ограничение присутствия американских пенсионных фондов на финансовом рынке КНР. Bloomberg заостряет внимание на том, что в заявлении Кроули не упоминаются другие возможные варианты действий Вашингтона, о которых сообщало агентство.
В публикации утверждается, что сотрудники американской администрации были раздражены из-за того, что информация об указанных консультациях попала в СМИ. По словам источников, Белый дом еще не определился с дальнейшими планами и потому не желал преждевременной публикации этих данных.
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