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Трамп пообещал по закону передать власть 20 января

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Shopify и PayPal заблокировали связанные с Трампом аккаунты

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Shopify и PayPal заблокировали связанные с Трампом аккаунты

Канадская компания по производству программного обеспечения для интернет-магазинов Shopify удалила со своей платформы связанные с президентом США Дональдом Трампом магазины из-за прошедших 6 января в Вашингтоне беспорядков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

Аналогичное решение приняла и платежная система PayPal. Она закрыла аккаунт, который собирал деньги и помогал сторонникам Трампа добираться до Вашингтона, передает Bloomberg.

Из-за блокировки Shopify перестали работать магазины TrumpStore.com и shop.donaldjtrump.com, которые продавали вещи с официальной символикой президента, фирменные кепки с надписью Make America great again и другие предметы. По состоянию на утро по Киеву сайты магазинов не работали.

Компания заявила, что действия Трампа нарушают политику компании, которая запрещает продавцам продвигать или поддерживать компании или людей, пропагандирующих насилие. Представитель Shopify уточнила, что доступ к магазинам был заблокирован после того, как эксперты компании сочли высказывания Трампа от 6 января нарушением правил.

Она не уточнила, какие именно слова президента они расценили как нарушение, однако в тот день Трамп во время акции своих сторонников в Вашингтоне заявил о том, что никогда не признает поражение. «Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже», — пояснил он. Twitter позже скрыл это и другие сообщения Трампа, а затем заблокировал его аккаунт. Такому же примеру последовали Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

PayPal также в свою очередь заявил о нарушении политики из-за протестов. «PayPal тщательно проверяет аккаунты, чтобы гарантировать, что наши услуги используются в соответствии с нашей давней политикой, — сообщили в компании. — Мы не разрешаем использование сервисов PayPal для пропаганды ненависти, насилия или других форм нетерпимости».

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Митинг в поддержку Трампа перерос в столкновения с полицией 6 января. В этот день в конгрессе проходило заседание, на котором должны были быть утверждены итоги президентских выборов и победа Джо Байдена. Протестующие ворвались в здание конгресса, сорвав заседание. Полиция применила слезоточивый газ и огнестрельное оружие для зачистки здания. В ходе протестов как минимум четыре человека погибли.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве, которое, по его мнению, вылилось в беспорядки в Вашингтоне. Демократы, в том числе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, а также некоторые республиканцы, призвали к отставке Трампа.

Сам президент осудил насилие и нарушение закона на митинге, и пообещал, что ответственные «ответят» за это.

PayPal, Дональд Трамп, Shopify
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