Палата представителей Конгресса рассмотрит вопрос импичмента Трампа 13-14 января

Вопрос импичмента действующего президента США Дональда Трампа планируется вынести на рассмотрение Палаты представителей американского Конгресса в среду или четверг. Об этом в понедельник в интервью телеканалу CNN сообщил глава комитета по регламенту Джеймс Макговерн (демократ, от штата Массачусетс).
Макговерн утвердительно ответил на вопрос ведущего телеканала о том, ожидает ли он начала соответствующего обсуждения в среду или четверг. Конгрессмен пояснил, что в понедельник Палата представителей рассмотрит резолюцию демократа Джейми Раскина (от штата Мэриленд), призывающую вице-президента Майкла Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции и объявить президента неспособным выполнять обязанности. Макговерн ожидает, что резолюция вызовет возражения у республиканцев, поэтому демократы уже готовят процедуру обсуждения импичмента в Палате представителей.
6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.
Однако остается неясным, хватает ли вообще законодателям даже в теории времени на то, чтобы предпринять вторую по счету попытку отстранения Трампа от должности. Срок его полномочий истекает 20 января. В этот день будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США Байден.
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