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Конгресс на следующей неделе может начать процедуру импичмента Трампа

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Конгресс на следующей неделе может начать процедуру импичмента Трампа

Новая попытка подвергнуть президента США республиканца Дональда Трампа импичменту может быть предпринята в середине следующей недели. С таким утверждением выступила в пятницу заместитель спикера Палаты представителей Конгресса США Кэтрин Кларк, являющаяся членом Демократической партии.

«Это будет, знаете, уже в середине следующей недели», — прогнозировала законодатель, комментируя в эфире телекомпании CNN вопрос о сроке возможного начала процедуры импичмента главы администрации США. При этом Кларк выразила мнение, что демократы в нижней палате Конгресса «способны действовать очень быстро». Члены Конгресса в сложившейся ситуации «не могут прятаться за процедурными правилами», заявила заместитель руководителя демократического большинства в Палате представителей. «Настало время действовать, — считает она. — Речь идет о кризисе нашей конституции и нашей демократии».

На взгляд Кларк, «Дональда Трампа необходимо отстранить от должности». «И мы будем действовать, используя все имеющиеся инструменты, чтобы гарантировать, что это произойдет — в целях защиты нашей демократии», — пообещала законодатель. Она обратила внимание на то, что, согласно сведениям американской печати, вице-президент США Майкл Пенс не собирается предпринимать попытку воспользоваться 25-й поправкой к основному закону, чтобы отстранить от власти Трампа на основании имеющей место, как заявляют демократы, недееспособности главы государства. «Тогда мы будем двигаться вперед с импичментом, чтобы добиться именно этого», — подчеркнула Кларк.

Одновременно она признала, что у Демократической партии США остается «очень ограниченное время», чтобы предпринять вторую по счету попытку подвергнуть Трампа импичменту. Срок полномочий нынешнего американского лидера истекает 20 января. Призывы к импичменту Трампа звучат в связи с тем, что в среду сторонники действующего главы администрации США ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии США.

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Как ожидается, в пятницу в районе полудня фракция демократов в Палате представителей проведет консультации, на которых будет рассматриваться в том числе вопрос о возможности запуска процедуры импичмента Трампа.

Дональд Трамп, Конгресс США, выборы в США
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