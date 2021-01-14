Дуров назвал мировых лидеров, которые завели аккаунт в Telegram

Свои каналы в мессенджере Telegram есть уже у лидеров девяти стран, в том числе его завел президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщил основатель и глава Telegram Павел Дуров.
«Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах», — написал Дуров в своем блоге.
«В отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет. В результате Telegram-каналы являются единственным прямым способом для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией. Устраняя манипулятивные алгоритмы, ставшие синонимом технологических платформ 2010-х годов, Telegram-каналы восстанавливают прозрачность и целостность публичного общения «один ко многим», — добавил он.
Дуров отметил, что недавно свои каналы завели Болсонару и президент Турции Тайип Эрдоган. В его списке ранее присоединившихся семь лидеров: президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент Украины Владимир Зеленский, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Проверенные учетные записи маркируются синей галочкой, которую видно в результатах поиска, в описании канала и в списке чатов.
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