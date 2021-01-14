«Канал Трампа» в Teлеграм оказался мошенническим

Мессенджер Tелеграм обозначил канал Donald J. Trump, как мошеннический и опубликовал предупреждение для пользователей.
Об этом говорится в описании канала.
«Предупреждение: многие пользователи сообщили, что этот аккаунт принадлежит мошенникам. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут просить денег», — отмечается в сообщении.
Кроме этого рядом с названием аккаунта появился красный значок «мошенничество». Сейчас на канал подписаны более полумиллиона человек. Однако официального подтверждения, что он принадлежит Трампу, нет.
На нем публиковались репосты сообщений Трампа в Твиттере и официальные пресс-релизы Белого дома.
Напомним, 8 января в социальной сети Tвиттер заявили, что навсегда заблокировали учетную запись Дональда Трампа — «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».
Вскоре генеральный директор Фейсбука Марк Цукерберг заявил, что профили Дональда Трампа в этой соцсети, а также в Инстаграме будут заблокированы до инаугурации Байдена.
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