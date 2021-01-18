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В Киеве суд оправдал догхантера Святогора

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В Киеве суд оправдал догхантера Святогора

Шевченковский районный суд Киева вынес оправдательный приговор для догхантера Алексея Святогора.

Об этом объявила судья, передает Укринформ.

«Суд постановил: признать Святогора Алексея Анатольевича невиновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 300, частью 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины. Оправдать Святогора Алексея в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовного преступления, предусмотренных частью 2 статьи 300, частью 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины», — сказала судья.

Сообщество защитников животных UAnimals выразило в Фейсбуке возмущение решением суда, который установил, что «заявления живодера являются его субъективным мнением и не могут считаться пропагандой жестокого обращения».

Как сообщалось, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала Святогора. Его обвиняют в жестоком убийстве бродячих животных, на его счету якобы более 500 убийств. Тем не менее догхантер был задержан не за расправу над животными, а за распространение информации о своей деятельности.

Святогору объявили подозрение согласно ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

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11 июня 2018 года Шевченковский райсуд избрал Святогору меру пресечения в виде содержания под стражей.

В конце июня 2018 года Апелляционный суд города Киева изменил Святогору меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

17 августа 2018 года дело в отношении Святогора направлено в суд.

суд, Алексей Святогор, догхантер
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