В Киеве суд оправдал догхантера Святогора

Шевченковский районный суд Киева вынес оправдательный приговор для догхантера Алексея Святогора.
Об этом объявила судья, передает Укринформ.
«Суд постановил: признать Святогора Алексея Анатольевича невиновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 300, частью 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины. Оправдать Святогора Алексея в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовного преступления, предусмотренных частью 2 статьи 300, частью 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины», — сказала судья.
Сообщество защитников животных UAnimals выразило в Фейсбуке возмущение решением суда, который установил, что «заявления живодера являются его субъективным мнением и не могут считаться пропагандой жестокого обращения».
Как сообщалось, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала Святогора. Его обвиняют в жестоком убийстве бродячих животных, на его счету якобы более 500 убийств. Тем не менее догхантер был задержан не за расправу над животными, а за распространение информации о своей деятельности.
Святогору объявили подозрение согласно ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).
11 июня 2018 года Шевченковский райсуд избрал Святогору меру пресечения в виде содержания под стражей.
В конце июня 2018 года Апелляционный суд города Киева изменил Святогору меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
17 августа 2018 года дело в отношении Святогора направлено в суд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016