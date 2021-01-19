Путин снова искупался в проруби

Президент России Владимир Путин в этом году не изменил своей привычке окунаться в прорубь на Крещение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Вы знаете, что он традиционно это делает. Традиции он не изменяет», — сказал он в ответ на вопрос, купался ли Путин в проруби в этом году.

Православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. По традиции праздник сопровождается массовыми купаниями в проруби.