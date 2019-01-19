Путин на Крещение окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом агенству ТАСС сообщили в пресс-службе Кремля.

В пресс-службе не уточнили, где конкретно глава РФ погружался в иордань, отметив лишь, что президент России находился в Подмосковье.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь на Крещение.

Традиция погружения в крещенскую прорубь — иордань — символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Купания в проруби, которые традиционно проходят с 18 на 19 января в один из главных православных праздников — Крещение Господне, являются не церковным обрядом, а народным обычаем.