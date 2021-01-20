«Британский» штамм коронавируса уже обнаружили в 60 странах

Распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 60 странах и районах, что на 10 стран и районов больше, чем по состоянию на 12 января. Об этом сообщила в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном в Женеве в среду, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
«С 12 января разновидность коронавируса VOC-202012/01 была выявлена еще в 10 государствах, территориях и районах. На настоящий момент из 60 стран, территорий и районов, расположенных в шести регионах ВОЗ, поступили сообщения о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах», — указывает организация. Отмечается также, что получивший маркировку 501Y.V2 штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, «выявлен еще в трех странах, и их общее число достигло 23». Этот вирус присутствует в четырех из шести регионов ВОЗ.
Кроме того, за период, прошедший после 12 января, в Бразилии была обнаружена разновидность коронавируса, получившая наименование P.1., а также был зарегистрирован еще один случай мутации разновидности B.1.1.28. У специалистов, однако, пока нет достаточной информации для вывода о том, являются ли эти разновидности более заразными и протекает ли заболевание более тяжело в случае заражения, констатировали в ВОЗ.
Ранее организация заявила, что «возникновение этих новых вариантов коронавируса было ожидаемым», поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей COVID-19, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами. Эксперты высказались за разработку «стандартизированной системы названий новых разновидностей» коронавируса, в которой, по их мнению, не должно быть «географических маркеров».
Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно в декабре 2020 года. По мнению ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным ВОЗ, эти штаммы не взаимосвязаны. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подтвердила на брифинге в Женеве 8 января, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется быстрее, чем обычный вариант.
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