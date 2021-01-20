В ДТП на Яворовском полигоне пострадали 13 военных, 8 госпитализированы

Восемь военнослужащих госпитализированы в результате ДТП, произошедшем в Яворовском районе Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, авария произошла днем 19 января. «Военный грузовой автомобиль марки КрАЗ-5233 под управлением военнослужащего по контракту при перемещении с плановых занятий в селе Старичи на спуске дороги возле учебно-тренировочного комплекса не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся на бок», — говорился в сообщении.

В результате аварии травмы получили восемь военнослужащих, 8 из них госпитализированы. Всего в автомобиле на момент аварии находился 31 военнослужащий. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее на сайте ТСН появилась информация о ДТП, произошедшем накануне на Яворовском полигоне: перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший 29 контрактников. У пяти пострадавших врачи диагностировали переломы и ушибы, двоих из них планируется прооперировать в среду.