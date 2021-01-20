СМИ сообщили о желании Трамп создать новую партию

В последние дни действующий президент США Дональд Трамп разговаривал со своими партнерами о создании новой политической партии.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что Трамп обсуждал этот вопрос с несколькими помощниками и другими близкими ему людьми на прошлой неделе.
По данным источников, президент заявил, что хотел бы назвать новую политсилу «Патриотической партией».
Как пишет издание, в последние дни у Трампа возникли разногласия с его однопартийцами, в частности с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом. Тот обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне 6 января.
Белый дом отказался от комментариев по этому поводу. Поэтому пока неясно, насколько решительно Трамп настроен на создание новой партии, которая требует значительных затрат времени и ресурсов.
Трамп имеет много сторонников, часть из которых не была вовлечена в политику Республиканской партии до того, как он пришел к власти в 2016 году, пишет издание.
Основными партиями в Соединенных Штатах являются Демократическая и Республиканская. Другие партии, как правило, не получают достаточной поддержки, чтобы сыграть важную роль в национальных выборах.
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