В Великобритании закрывается работавшая с 1778 года сеть магазинов Debenhams

Cеть универмагов Debenhams закроется и перейдет полностью в онлайн после покупки ретейлером Boohoo, сообщается на сайте британской компании-покупателя.
Boohoo приобрел все принадлежащие Debenhams права на интеллектуальную собственность (в том числе данные покупателей, часть контактов и связанную бизнес-информацию) за £55 млн (примерно $75 млн), говорится в заявлении компании. Покупатель планирует перезапустить интернет-магазин Debenhams в первом квартале 2022 года, чтобы расширить свою клиентскую базу за счет клиентов сети в таких категориях, как спорт, товары для красоты и здоровья, а также товары для дома, заявил исполнительный директор компании Boohoo Махмуд Камани.
О том, что сеть Debenhams, где работают более 12 тыс. человек, оказалась на грани закрытия, Reuters сообщил в начале декабря. Тогда агентство сообщило, что универмаги столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за ухода крупнейших арендаторов, в том числе магазинов Arcadia Fashion Group, которые сильно пострадали из-пандемии. Компания FRP Advisory, которая специализируется на реструктуризации бизнеса, сообщала, что если в ближайшее время не будет найден покупатель на Debenhams, то сеть придется закрыть.
Debenhams — сеть универмагов в Британии, основанная в 1778 году. У сети было 124 магазина по всей территории страны.
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