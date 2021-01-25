В воскресенье в Киеве был побит температурный рекорд

В Киеве в воскресенье впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла +4,4°С.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 24 января в Киеве, впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла +4,4°С, что на 0,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня в 1971 году. Климатическая норма (1991-2020 гг.) превышена на 9,1°С, что соответствует погоде начала ноября», — говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальная температура в столице поднялась до +8,6°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в далеком 1899 году на 0,2°С.
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