В воскресенье в Киеве был побит температурный рекорд

В Киеве в воскресенье впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла +4,4°С.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 24 января в Киеве, впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла +4,4°С, что на 0,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня в 1971 году. Климатическая норма (1991-2020 гг.) превышена на 9,1°С, что соответствует погоде начала ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная температура в столице поднялась до +8,6°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в далеком 1899 году на 0,2°С.