Экономика США показала худший результат со времен Второй мировой

В прошлом году валовой внутренний продукт США упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении бюро экономического анализа Министерства торговли США.

В отчете указано, что экономика страны впервые после финансового кризиса 2008 года испытала существенное падение. Тогда ВВП сократился на 2,5%. Вместе с тем, как сообщили в ведомстве, в годовом исчислении в последнем квартале 2020-го экономика США выросла на 4%. При этом в первом квартале экономика страны снизилась на 5%, во втором — на рекордные 31,4%, а в третьем — выросла также на рекордные 33,4%.

В министерстве заявили, что снижение крупнейшей мировой экономики в прошлом году стало сильнейшим с 1946-го, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, как утверждается в отчете, годовое падение ВВП США произошло впервые за 11 лет.

Согласно первоначальным оценкам, реальные темпы роста потребительских расходов в США за четвертый квартал составили 2,5% в пересчете на год, тогда как в третьем квартале этот показатель вырос на 41%. В то же время, по предварительной оценке, экономика США в последнем квартале 2020-го снизилась на 2,5% год к году. В первом квартале в годовом выражении был рост на 0,3%, во втором — падение на 9%, в третьем — снижение на 2,8%.

На прошлой неделе власти Китая опубликовали данные, где утверждалось, что в 2020 году ВВП страны вырос на 2,3%. Это минимальные темпы роста с 1976 года. Тогда экономика Китая сократилась на 1,6%. В последние годы темп роста китайской экономики превышал 6% в год. В 2017-м рост ВВП страны составил 6,8%, в 2018-м — 6,6%, а в 2019-м — 6%.

При этом Китай показал высокую скорость восстановления экономики после вспышки коронавируса COVID-19 и на фоне соперничества в торговле с США. Экономика КНР ускорилась в четвертом квартале и оказалась «в удивительно хорошей форме» к концу года, даже в условиях пандемии. Если по итогам первого квартала ВВП Китая упал на 6,8%, то уже во втором он вырос на 3,2%, в третьем — на 4,9%, в четвертом — на 6,5%.