США во втором квартале потеряли треть экономики

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Сообщается, что это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась практически сразу после Второй мировой войны.
Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.
ВВП в первом квартале снизился на 5%.
Пандемия коронавирусной инфекции вызвала приостановку работы предприятий, закрытие магазинов, гостиниц, ресторанов и кафе, из-за режима самоизоляции люди преимущественно оставались дома. Все это крайне негативно сказалось как на потребительских, так и на корпоративных тратах.
Ранее американский ВВП никогда не падал за квартал более чем на 10%, отмечает MarketWatch. До этого года экономика США продемонстрировала самый длительный период роста в своей истории со средними темпами около 2%, он продолжался 11 лет.
Между тем эксперты полагают, что экономика начала возрождаться в третьем квартале, хотя увеличение числа случаев инфицирования в последнее время несколько охлаждает прогнозы. Тем не менее, пока ожидается, что в июле-сентябре рост ВВП может достигнуть 18%.
Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в апреле-июне рухнули на 34,6% в годовом выражении. Это также стало рекордным снижением. Особенно сильно это затронуло сферу услуг (затраты на путешествия и туризм, медицинское обслуживание, еду вне дома), которая продемонстрировала падение на 43,5%.
Кроме того, на 11,3% сократились покупки товаров из-за уменьшения спроса, в том числе на одежду и бензин.
Инвестиции компаний в оборудование во втором квартале снизились на максимальные в истории 37,7%. Покупки новостроек упали на 38,7%.
Объем экспорта упал на 64%, импорта — на 53%. Это обусловлено разрушением цепочек поставок по всему миру, а также глобальным падением спроса.
При этом госрасходы незначительно увеличились — на 2,7%.
Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале уменьшился на 1,1% после повышения на 1,7% в предыдущие три месяца. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.
Представленная Минторгом в четверг информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных запланирована на 27 августа, окончательных — на 30 сентября.
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