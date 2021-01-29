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ЕС может заблокировать экспорт вакцины в Британию

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ЕС может заблокировать экспорт вакцины в Британию

Евросоюз может заблокировать экспорт вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобританию, сообщает The Independent. Газета ссылается на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции, которое оказалось в ее распоряжении.

Издание отмечает, что поводом для такого шага стала «вакцинная война», которую спровоцировала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca. Она сорвала сроки поставок в ЕС, но в то же время продолжает обеспечивать вакциной Британию, где производится часть препарата. В компании объяснили это тем, что контракт с Брюсселем был подписан позже, чем с Лондоном, пишет газета.

В письме Мишеля говорится, что Брюссель рассматривает экстренные меры, в числе которых — заморозка экспорта вакцины от Pfizer и BioNTech, которая производится на заводах в странах ЕС. Великобритания заказала 40 млн доз препарата. Соответствующее предложение Мишель направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Глава Евросовета заявил, что рассчитывает на решение конфликта с AstraZeneca при помощи диалога. «Однако, если не удастся найти удовлетворительное решение, я считаю, что мы должны изучить все варианты и использовать все правовые средства и меры принуждения», — цитирует его Independent.

Накануне Politico.es сообщила, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения механизма, который позволит Брюсселю блокировать экспорт вакцины в том случае, если производители препаратов не исполнили обязательства по заказам внутри блока. Газета со ссылкой на источники передает, что ЕС будет выдавать специальные разрешения на экспорт, о чем будут предупреждены таможенные органы. Это не коснется беднейших стран в рамках инициативы COVAX, которая направлена на обеспечение их препаратом.

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22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что AstraZeneca не сможет в срок выполнить свои обязательства перед ЕС в первом квартале 2021 года и вдвое сократит поставки вакцины. По данным Reuters, компания поставит в ЕС около 40% обещанных доз — 31 млн вместо 80 млн. Страны — члены ЕС выразили недовольство срывом. Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заявил, что страна обратится в суд из-за урезания объемов поставок препарата.

По словам главы AstraZeneca Паскаля Сорио, срыв поставок связан в том числе с отставанием от графика производства на два месяца. Он заявил, что компания работает над решением технических проблем, и пообещал отгрузить 17 млн доз к концу февраля.

ЕС, Великобритания, вакцина
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