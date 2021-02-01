Зеленский не считает Китай главной геополитической угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с мнением о том, что Китай является на данный момент главной геополитической угрозой. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье.
Ведущий поинтересовался у Зеленского, согласен ли он с популярным в США мнением о том, что Китай является «геополитической угрозой номер один». «Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не ощущаем», — отметил Зеленский.
«Я считаю, что есть множество разных угроз, которые исходят от сильных государств, — пояснил украинский лидер. — Между Китаем и Соединенными Штатами наблюдается нечто наподобие холодной войны».
«Мы знаем, что в Украине представлены предприятия из Соединенных Штатов, но в то же время у нас представлен также китайский бизнес», — продолжил Зеленский. «Я уверен, что, вне зависимости от страны или национальности, тот или иной народ, бизнес или страна могут быть представлены в твоем государстве при условии, что они относятся к тебе с уважением, уважают твой народ и границы», — констатировал украинский лидер.
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