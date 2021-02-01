Зеленский назвал оскорбительными сообщения о давлении со стороны Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Белый дом не должен был обнародовать стенограмму его телефонного разговора с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в 2019 году. Об этом он заявил в интервью HBO и Axios.

Публикацию стенограммы Зеленский назвал неприятным моментом, по словам украинского президента, он бы этого не допустил. «Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. В любом случае ни у кого из нас не было права публиковать такие вещи», — пояснил он.

По словам Зеленского, основное, что он видел о себе в СМИ, это то, что Трамп оказывал на него давление. «Я был очень оскорблен, увидев это. Почему? Потому что я президент Украины», — заявил он. Зеленский указал, что Украина — независимая страна: «Мы доказали это России и сохранили свою территорию. И мы продолжаем доказывать свою независимость».

«Поэтому он не давил на меня, я никогда так не скажу», — подчеркнул президент.

Телефонный разговор, о котором идет речь, состоялся 25 июля 2019 года. После этого СМИ, в частности, The Washington Post, сообщила, что Трамп оказывал давление на Зеленского и требовал дать компрометирующие материалы на Хантера Байдена — сына Джо Байдена, который тогда был его оппонентом на президентских выборах. В обмен Трамп обещал, что Вашингтон окажет Киеву финансовую помощь.

После этого Белый дом обнародовал стенограмму беседы. Из ее текста стало известно, что Трамп действительно попросил Киев начать расследование в отношении Хантера Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Разговор стал поводом для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа: по мнению демократов, тот таким образом давил на украинского лидера ради достижения своих политических целей. В феврале 2020 года сенат оправдал Трампа.

Сам Зеленский говорил, что никакой иностранный лидер не может оказать на него давление. Трамп также опровергал обвинения.