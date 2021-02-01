О «войне» Reddit с Уолл-стрит напишут книгу и снимут фильм

Американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) планирует снять фильм об истории группы розничных инвесторов с форумов на Reddit, которые активно скупали ценные бумаги компаний GameStop, Nokia и AMC и нанесли миллиардные убытки хедж-фондам. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на источники.

Сообщается, что кинокомпания уже выкупила права на экранизацию еще не написанной книги Бена Мезрича «Антисоциальная сеть», которая будет посвящена этим событиям. Компания подписала договор на экранизацию 29 января, пишет издание.

Бен Мезрич уже написал несколько книг по мотивам реальных событий, по которым в дальнейшем были поставлены фильмы. Например, по его книге «Удар по казино. Как сорвать куш: Реальная история шести студентов, обыгравших Лас-Вегас на миллионы долларов» был снят фильм «Двадцать одно», а по книге «Миллиардеры поневоле. Альтернативная история создания Facebook» режиссер Дэвид Финчер снял «Социальную сеть».

Среди продюсеров будущего фильма MGM будет Майкл Де Лука, работавший над «Социальной сетью», и Аарон Райдер, работавший над «Помни» режиссера Кристофера Нолана и «Прибытием» режиссера Дени Вильнева.

История противостояния пользователей Reddit и профессионалов с Уолл-стрит началась с флешмоба на форуме. Участники флешмоба решили «разогреть» бумаги сети магазинов видеоигр GameStop, чтобы «наказать» хедж-фонды, которые ставили на падение акций. К покупкам подключилось большое количество частных инвесторов, стоимость акций GameStop росла, и это вынуждало фонды, играющие против компании, закрывать короткие позиции, что еще больше толкало акции вверх.

По данным The Wall Street Journal, из-за ставок на снижение акций GameStop один из крупнейших хедж-фондов — Melvin Capital Management — в январе потерял около 53% своих инвестиций. Сумма под управлением фонда снизилась с $12,5 млрд в начале года до примерно $8 млрд, включая $2,75 млрд, которые компания экстренно привлекла от фондов Citadel и Cohen’s Point72 Asset Management.