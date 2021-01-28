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Феномен GameStop: как инвесторы-любители из соцсетей «сломали» Wall Street

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Феномен GameStop: как инвесторы-любители из соцсетей «сломали» Wall Street

Акции компании GameStop только за один день 27 января подорожали больше чем в два раза — с $147 до $347. При этом еще в начале ноября 2020 года они торговались на уровне примерно $10 за акцию. Но не только благодаря этому малоизвестная широкому читателю компания оказалась на слуху у всего финансового сообщества. Даже более примечательной чем цена стала причина, по которой акции компании смогли так вырасти.

Американская сеть магазинов GameStop продает игровые консоли, диски с видеоиграми, фильмами и т.п. товары. А это в каком-то смысле умирающий формат. Ведь диски все больше теряют свою актуальность — геймеры на ПК скачивают контент через игровые лаунчеры, а гиганты вроде Microsoft и PlayStation выпускают консоли без привода для чтения дисков.

Акции GameStop стабильно дешевели последние шесть лет. По данным Bloomberg, за последние пару лет продажи сети упали на 40%, плюс аналитики агентства ждут, что в 2021–2022 годах компания объявит об убытках. Телеканал CNBC отметил, что GameStop уже давно стала популярной целью для шорт-продавцов на Уолл-стрит.

Что такое торговля в шорт? Если коротко, то на акциях можно зарабатывать двумя способами. Первый — купить, чтобы потом продать подороже. Такие операции называются лонгом (от англ. Long — «длинный, долгий»), и они рассчитаны на то, что актив подорожает. Второй — сделка без покрытия с целью заработать на снижении стоимости актива. По сути, это продажа бумаг, которых у вас нет. Это и называется шортом (от англ. short — «короткий, краткий»). То есть если трейдер считает, что акции будут дешеветь, он берет их в долг у брокера, продает на бирже и ждет падения. Затем выкупает подешевевшие бумаги и возвращает брокеру. Если падение произошло, инвестор получает разницу между ценой продажи и выкупа. Но если акции, наоборот, будут расти в цене, то трейдер будет вынужден покупать их гораздо дороже, теряя тем самым деньги.

Что произошло с GameStop?

Неожиданный рост стоимости акций компании начался примерно в конце ноября 2020 года с постов в сообществе wallstreetbets социальной сети Reddit. В них пользователи обвиняли хедж-фонды в ставках на короткие позиции акций GameStop, мол, они топят компанию. В результате эти инвесторы-любители решили начать скупать акции компании, чтобы «забрать» у фондов деньги.

Поначалу те начали шортить еще активнее в расчете, что любители распродадут акции через некоторое время и цена все равно упадет. Но последние не сдались. Плюс со временем к ним подключились и профессиональные трейдеры, начавшие играть в лонг.

11 января 2021 года к совету директоров GameStop присоединился Райан Коэн. И новости о перспективах цифровой трансформации компании спровоцировали очередное подорожание акций компании.

20 января управляющий партнер Citron Research раскритиковал подъем акций GameStop, назвав пять причин, почему они должны стоить не больше $20. Это вызвало всплеск недовольства у частных инвесторов и, как следствие, — очередной рост к 21 января. В результате основатель Citron Research Эндрю Лефт заявил, что «то, что Citron пережила за последние 48 часов, это позорный и печальный показатель состояния инвестиционного сообщества. Мы больше не будем комментировать GameStop не потому, что не верим в нашу инвестиционную аналитику, а потому, что разъяренная толпа, владеющая этими акциями, потратила последние 48 часов на совершение множества преступлений, о которых мы сообщим ФБР, Комиссии по ценным бумагам и другим государственным органам».

После акции взлетели еще в два раза (как раз 27 января) — уже после поста Илона Маска в Twitter со словом Gamestonk. Это отсылка к биржевому мему Stonks. Так в Сети высмеивают инвесторов и предпринимателей, которые делают «отличные» вложения в надежде заработать, но совершенно не разбираются в экономике.

В итоге бумаги GameStop взлетели в цене на сотни процентов за четыре месяца. А вот шорт-продавцы ее акций, по оценке компании S3 на 25 января, потеряли около $6 млрд.

Чего ждать дальше?

За время пандемии фондовый рынок столкнулся с притоком мелких розничных инвесторов. По некоторым оценкам, на их долю в торговле акциями в США приходится до 25%, что делает их заметной силой. И эта новая «армия трейдеров сосредоточена не на оценках, а скорее на импульсных возможностях, которые они видят в соцсетях wallstreetbets, YouTube, TikTok или Robinhood (популярное англоязычное онлайн-приложение, позволяющее торговать на бирже без комиссий — Ред.)», — отметил один из экспертов Financial Times. В Сети наперебой говорят, что сложившимся устоям и правилам Уолл-стрит пришел конец.

При этом одной только GameStop «эффект Reddit» не ограничился. Например, 27 января, акции компании Nokia, бывшей когда-то в числе лидеров на рынке смартфонов, но давно потерявшей влияние, выросли в цене почти на 40%. «Жертвами» Reddit стали и другие компании, чьи акции неожиданно подорожали.

Что касается самой GameStop, то аналитики ожидают возвращение котировок к более справедливому уровню рано или поздно. 25 января Telsey Advisory Group понизила рейтинг акций GameStop и предупредила, что между текущей оценкой компании на рынке и ее фундаментальными показателями нет никакой связи. «Мы считаем текущую цену акций и уровни оценки неприемлемыми и ожидаем, что акции вернутся к более нормальной и справедливой стоимости, обусловленной фундаментальными факторами», — добавили аналитики.

Некоторые инвесторы отмечают, что происходящее сейчас «должно иметь правовые и нормативные последствия. Это неестественно, безумно и опасно».

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Опасения крупных фондов понятны: огромный рост вызван импульсивными решениями инвесторов, а не фундаментальными показателями компании. Как долго продержатся розничные покупатели, которые действуют «назло» фондам, предсказать сложно. А из-за высокой спекулятивной составляющей на текущий момент цена может как продолжить свой импульсивный рост, так и резко скорректироваться.

Но что история с GameStop точно подтвердила — так это то, что форумы и соцсети все сильнее могут влиять на движения цен на фондовых рынках, и фундаментальным инвесторам придется это учитывать.

акции, Wall Street, GameStop
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