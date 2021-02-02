Навальному дали 3,5 года колонии общего режима

Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный.
«Суд постановил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному А.А. удовлетворить. До вступления приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей», — зачитала решение судья.
Из приговора отняли срок, проведенный ранее по этому делу под домашним арестом — итого Навальному предстоит провести в тюрьме 2,5 года.
Решение о замене условного срока еще не вступило в силу — у сторон есть десять дней на обжалование.
Навальный был задерждан после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Представление о замене условного лишения свободы Навальному реальным подал начальник филиала номер 15 Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Москве Александр Ермоленко. Он сослался на то, что в течение 2020 года Навальный минимум семь раз «без уважительной причины» не пришел отмечаться в назначенные дни, то есть фактически, по мнению ведомства, скрылся от контроля.
Инспекция располагала сведениями, что с 21 августа по 23 сентября Навальный был на лечении в берлинской клинике «Шарите». В дальнейшем Навальный, по данным СМИ и его собственных соцсетей, «свободно перемещался по Берлину, давал интервью, занимался спортом», но на связь с уголовно-исполнительной инспекцией не выходил, указал Ермоленко.
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