Украина снова просит аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова

После аварийной остановки энергоблоков ТЭС, входящих в ДТЭК Рината Ахметова, системный оператор НЭК Укрэнерго повторно запросил аварийную помощь у ГПО «Белэнерго». Параллельно Укрэнерго обзванивает крупных потребителей, предупреждая о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.
Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на собеседников на энергетическом рынке.
При этом отмечается, что Укрэнерго подтвердила информацию о запросе аварийной помощи из Беларуси.
Согласно информации источников издания, 1-й энергоблок Запорожской ТЭС остановился в 00:38 2 февраля. Причиной аварийного останова персоналом назван «свищ в конвейерной шахте котла».
Эта авария не позволила диспетчеру Укрэнерго сбалансировать энергосистему в утренний пик потребления электроэнергии 2 февраля. Была запрошена аварийная помощь из Беларуси мощностью 500 МВт.
В 15:38 аварийный останов случился на 9-м энергоблоке «ДТЭК Кураховская ТЭС», что еще больше усугубило ситуацию.
Из-за этого запрос аварийной помощи был увеличен до 850 МВт.
Как сообщалось, в феврале запланирован коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси мощностью 300 — 500 МВт и из РФ мощностью 200 МВт.
Из-за низких температур в пики потребления Украина потребляет до 22,5 тыс. МВт.
В то же время, представители металлургических предприятий сообщают, что Укрэнерго оповестило их о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.
Как известно, в случае дефицита электроэнергии Укрэнерго применяет График планового ограничения мощности для крупных потребителей. Если с помощью этого инструмента не удается сбалансировать систему, вводится График аварийного отключения потребителей. То, что в Украине называют «веерными отключениями».
Ранее, 18 января Беларусь уже оказывала помощь в предоставлении резерва мощности Украине в объеме 3,1 млн кВт/ч электроэнергии.
30 декабря 2020 года НЭК «Укрэнерго» и государственное производственное объединение (ГПО) «Белэнерго» (белорусский оператор системы передачи) подписали договоры о поставках электроэнергии в рамках предоставления/получения аварийной помощи в режиме параллельной работы ОЕС Украины и ОЭС Беларуси.
Запасы угля на складах ТЭС в начале февраля вдвое меньше необходимого уровня.
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