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Более 50% украинцев уже могут иметь иммунитет к COVID-19, – исследование

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Более 50% украинцев уже могут иметь иммунитет к COVID-19, – исследование

Антитела IgG к COVID-19, свидетельствующие о наличии иммунитета к коронавирусной болезни, имеют 52% украинцев.

Как сообщается в пресс-релизе сети лабораторий «Синэво», к такому выводу пришли специалисты лаборатории, проанализировав результаты тестирования населения на антитела IgG к COVID-19 в сети лабораторий «Синэво» по всей Украине.

С мая 2020 года по январь 2021 года (включительно) исследования на антитела IgG в сети прошли более 140 тыс. человек.

«По итогам тестирования в январе 2021 года, количество клиентов с выявленным иммунитетом к COVID-19 в зависимости от региона составляет от 44% до 60%. В то же время, еще в октябре 2020 года процент клиентов с положительным тестом на иммунитет составлял 33%, а в июле — 9%», — подчеркнули в «Синэво».

По оценке директора по развитию сети «Синэво» Николая Бутенко, эти показатели дают основания предполагать, что «Украина приближается к появлению коллективного иммунитета к COVID-19».

При этом Бутенко отметил, что летом 2020 года процент населения с иммунитетом существенно отличался в зависимости от региона, в то время как сейчас этот показатель практически выровнялся по всей территории страны.

Самый высокий процент населения с положительным результатом тестирования на антитела IgG в январе 2021 года зафиксирован в южном регионе и в среднем составляет 56%. В частности, в Херсоне он находится на уровне 61%, в Одессе — 56%, в Николаеве — 54%.

Самый низкий уровень положительных результатов на антитела IgG к COVID-19 зафиксирован в западном регионе, где он, в среднем, составляет 44%. В частности, в Черновцах — 51%, на Волыни — 47%, в Тернополе — 46%, Ивано-Франковске — 44%, во Львове — 42%, в Ровно — 39%, на Закарпатье и в Хмельницком — 38%.

В Киеве процент положительного тестирования на иммунитет к COVID-19 составляет 51%, в Киевской области — 55%.

В центральной Украине количество положительных результатов теста на иммунитет к COVID-19 составляет 52%. В Виннице — 49%, Житомире — 41%, Кропивницком — 58%, Чернигове — 54%, Черкассах — 53%.

В восточной Украине количество положительных тестов на иммунитет к COVID-19 составляет 52%, в частности, в Днепре — 52%, Донецке — 55%, Полтаве — 60%, Харькове — 52%, Запорожье — 51%, Сумах — 45%.

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Самый высокий процент выявления антител IgG, свидетельствующих о наличии иммунитета к COVID-19, у людей в возрасте старше 60 лет и составляет 51%. Самый низкий уровень — у людей в возрасте от 20 до 40 лет — 31%. У детей до 8 лет доля положительных результатов на антитела IgG составила около 33%, у категории населения от 8 до 20 лет — 39%, от 40 до 60 лет — 42%.

Суммарно, с мая 2020 года, лаборатория выполнила более 500 тыс. всех видов тестов на COVID-19. Из них 220 тыс. ПЦР-тестов, 35 тыс. тестов на антиген к COVID-19, 115 тыс. тестов на антитела IgМ и IgА, почти 140 тыс. на антитела IgG.

коронавирус
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