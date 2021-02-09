В ВОЗ считают крайне маловероятным происхождение COVID-19 из лаборатории

Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают крайне маловероятным лабораторное происхождение коронавируса COVID-19, заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек.

«Гипотеза о том, что всему виной — утечка из лаборатории, крайне маловероятна... И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса», — заявил он на пресс-конференции по итогам работы миссии в Китае, передает Интерфакс. Бен Эмбарек — глава группы экспертов ВОЗ.

Предположения о том, что вирус мог просочиться из лаборатории, в частности, озвучивал бывший президент США Дональд Трамп и экс-госсекретарь Майк Помпео. Трамп заявлял, что утечка могла произойти из-за некомпетентности китайских ученых. Об этом же говорил и Помпео, он ссылался на данные, которые указывали на то, что «все началось поблизости от лаборатории». В Китае всегда отклоняли эти предположения.

Эксперты ВОЗ в Китае занимались изучением происхождения вируса. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.