Лукашенко назвал условия своего ухода

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов уйти из власти при условии сохранения мира и порядка в стране и отсутствия протестов. Об этом он сказал на Всебелорусском народном собрании, сообщают СМИ.

«Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение», — сказал глава белорусского государства.

Еще одним условием он назвал то, что в случае прихода к власти «не тех» — с другими взглядами — ни один волос не должен упасть с головы его сторонников.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

Отметим, в Беларуси сейчас проходит Всебелорусское народное собрание. Оно представляет собой провластный форум, участники которого - депутаты и чиновники, сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры, учителя и врачи - обсуждают стратегию развития на предстоящую пятилетку.