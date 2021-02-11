Лукашенко назвал условия своего ухода

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов уйти из власти при условии сохранения мира и порядка в стране и отсутствия протестов. Об этом он сказал на Всебелорусском народном собрании, сообщают СМИ.
«Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение», — сказал глава белорусского государства.
Еще одним условием он назвал то, что в случае прихода к власти «не тех» — с другими взглядами — ни один волос не должен упасть с головы его сторонников.
По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.
Отметим, в Беларуси сейчас проходит Всебелорусское народное собрание. Оно представляет собой провластный форум, участники которого - депутаты и чиновники, сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры, учителя и врачи - обсуждают стратегию развития на предстоящую пятилетку.
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