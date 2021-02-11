ЕС начал обсуждение новых антироссийских санкций из-за Навального

Евросоюз приступил к обсуждению новых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По их информации, в заседании, которое прошло в среду, участвовали послы стран ЕС в Брюсселе. Ни одно государство — член сообщества не высказало возражений против введения новых санкций в отношении России, отметил один из дипломатов.

Несанкционированные властями акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде крупных городов России 23 и 31 января. Навальный, дважды условно осужденный якобы за хищения, был объявлен в розыск за нарушения условий наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.