ЕС не пойдет на нормализацию отношений с РФ без реализации «Минска-2»

Отношения между Евросоюзом и Россией не нормализуются, пока не будут выполнены минские соглашения по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе.

«Пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет», — сказал он.

По словам Борреля, он обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе визита в Москву 5 февраля. «Во время встречи с министром Лавровым было понятно, что мы защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем к реализации минских соглашений, что является четким условием в отношениях между ЕС и Россией», — отметил глава дипломатии ЕС.