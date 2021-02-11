Зеленский в январе получил 22,5 тысячи гривен зарплаты

В январе Государственное управление делами выплатило президенту Владимиру Зеленскому 22,5 тыс грн заработной платы.
Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua.
Из руководящего состава офиса президента (ОП) самую большую зарплату получил руководитель аппарата Алексей Днепров. Ему в прошлом месяце перечислили 74,3 тыс грн.
На втором месте — заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко — 59,8 тыс грн, а на третьем его непосредственный руководитель Андрей Ермак — 37 тыс грн.
Заместители Ермака Юлия Свириденко, Юлия Соколовская и Андрей Смирнов получили по 35,2 тыс грн, 33,5 тыс грн и 30,6 тыс грн соответственно.
Наименьшая заработная плата выплачена Олегу Татарову — лишь 21,9 тыс грн.
Информация о вознаграждения Юрия Костюка, Игоря Жовквы и Романа Машовца в расходах Государственного управления делами отсутствует.
В общем работникам Офиса президента в январе перечислили более 14 млн грн.
Напомним, должностной оклад президента составляет 28 тыс грн, руководителя ОП — 18 тыс грн, его первого заместителя — 16 тыс грн, а заместителя 15 тыс грн.
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