Западная Европа, как и Украина, страдает от снегопадов и рекордных морозов

В ряде европейских стран установились непривычно низкие температуры, сообщает телеканал Sky News.
В Дании температура в ночь на пятницу опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Жителей страны предупреждают о снегопадах и гололеде.
Во Франции в 32 департаментах на востоке страны продолжает действовать оранжевый — предпоследний — уровень опасности из-за снега, гололеда и низких температур. В ближайшие дни ожидают до минус 14 градусов.
В Нидерландах в ночь на воскресенье, 14 февраля, ожидают также чрезвычайно низких температур для региона — до минус 20 градусов.
Днем ранее в Великобритании зафиксировали рекордно низкую ночную температуру за последние 26 лет — столбик термометра опустился до минус 22,9 градусов.
Метеорологическая служба Германии объявила, что февраль стал самым холодным месяцем в стране с 2012 года.
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