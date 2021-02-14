ОАЭ признали украинские водительские права

В воскресенье, 14 февраля, Объединенные Арабские Эмираты признали украинские водительские удостоверения. Украина и ОАЭ подписали Меморандум о взаимном признании и обмене водительскими удостоверениями.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер — министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф ибн Заид Аль Нахаян подписали ряд документов в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Эмираты.
Аваков подчеркнул, что после подписания Меморандума водители могут пользоваться правами, которые получили в своей стране.
«Отныне туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные», — подчеркнул он.
Напомним, Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Эмираты. Визит продлится 14-15 февраля.
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