В Украине завтра появятся новые отметки в водительских удостоверениях

Нововведения в части выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами вступят в силу с 29 декабря, сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины во вторник.
«Главным кейсом стали новые отметки в водительских удостоверениях. (...)в виде кода „78“ в графе 12 документа уже будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При наличии такой водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой», — говорится в сообщении.
В Главном сервисном центре отметили, что такие нововведения являются шагом к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.
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