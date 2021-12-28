В Украине завтра появятся новые отметки в водительских удостоверениях

Нововведения в части выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами вступят в силу с 29 декабря, сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины во вторник.

«Главным кейсом стали новые отметки в водительских удостоверениях. (...)в виде кода „78“ в графе 12 документа уже будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При наличии такой водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой», — говорится в сообщении.

В Главном сервисном центре отметили, что такие нововведения являются шагом к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.