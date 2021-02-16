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20-градусные морозы не отступят из Украины до выходных

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20-градусные морозы не отступят из Украины до выходных

Во вторник, 16 февраля, в Украине без существенных осадков, температура ночью в большинстве областей 15-20°, на севере Левобережья до 26° мороза, днем 8-13° мороза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«16 февраля без существенных осадков; на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении. Температура ночью 15-20°, на севере Левобережья 21-26° мороза, днем 8-13° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 9-14°, днем 3-8° мороза (на Закарпатье 0-3° мороза).

В Киеве и Киевской области 16 февраля облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью в столице 16-18°, днем 10-12° мороза; по области ночью 15-20°, днем 8-13° мороза.

В среду, 17 февраля, синоптики обещают в Украине без осадков, днем в северных областях небольшой, в западных областях умеренный снег. Температура ночью 17-22° мороза, на крайнем западе, юге и востоке 12-17° мороза, днем 5-10°, в западных областях 2-7° мороза.

18 февраля в Украине ожидается небольшой, ночью в Карпатском регионе, днем в юго-восточных областях умеренный снег, ночью в восточных, днем в северных областях без существенных осадков. Температура ночью 6-11°, днем 3-8° мороза, в западных областях ночью и днем 2-7° мороза (днем на Закарпатье около 0°), в северных областях ночью и днем 8-13° мороза, на северо-востоке страны ночью 15-20°, днем 11-16° мороза. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем 18 февраля в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе 17-18 февраля облачно с прояснениями. 17 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью 17-22° мороза, днем 5-10° мороза. 18 февраля ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью и днем 8-13° мороза. На дорогах гололедица.

В течение 19-20 февраля в Украине, по прогнозам синоптиков, без осадков, только в юго-восточной части и на Закарпатье 19 февраля небольшой снег.

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Температура ночью 16-22° мороза, на Сумщине до 25°, днем 7-13° мороза; в южной части и на Прикарпатье ночью 10-15° (на юго-востоке 19 февраля 5-10° мороза), днем 2-7° мороза (на Закарпатье и юге Одесчины ночью 1-7° мороза, днем 0-5° тепла) .

В Киеве 19-20 февраля без осадков. Температура ночью 16-21°, днем 8-13° мороза.

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