Малоизвестный токен MarsCoin подорожал в 31 раз после твита Илона Маска

Вечером 16 февраля стоимость токена MarsCoin поднималась в 31 раз, до исторического максимума в $2,5, по данным сервиса Coinmarketcap. После этого она снизилась, днем 17 февраля актив торгуется на уровне в $0,28. Его цена начала резко расти после того, как Илон Маск пошутил в твиттере, что назовет так собственную криптовалюту.

Все началось с того, что глава Tesla и SpaceX раскритиковал криптовалюту Dogecoin за высокую концентрацию монет на небольшом количестве адресов. Один из пользователей предложил Маску выпустить собственную криптовалюту под названием ElonCoin. Предприниматель ответил, что сделает это только в случае необходимости. Затем в комментарии под постом пришел основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао, который предложил назвать криптовалюту Маска MarsCoin.

«Это определенно будет MarsCoin!», — ответил позднее Маск.

Сразу после этого стоимость малоизвестного альткоина начала резко расти. Теперь на сайте Coinmarketcap появилось указание, что этот проект никак не связан с миллиардером. Токен представлен на трех небольших биржах, а его капитализация составляет около $8 млн.