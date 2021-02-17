Малоизвестный токен MarsCoin подорожал в 31 раз после твита Илона Маска

Вечером 16 февраля стоимость токена MarsCoin поднималась в 31 раз, до исторического максимума в $2,5, по данным сервиса Coinmarketcap. После этого она снизилась, днем 17 февраля актив торгуется на уровне в $0,28. Его цена начала резко расти после того, как Илон Маск пошутил в твиттере, что назовет так собственную криптовалюту.
Все началось с того, что глава Tesla и SpaceX раскритиковал криптовалюту Dogecoin за высокую концентрацию монет на небольшом количестве адресов. Один из пользователей предложил Маску выпустить собственную криптовалюту под названием ElonCoin. Предприниматель ответил, что сделает это только в случае необходимости. Затем в комментарии под постом пришел основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао, который предложил назвать криптовалюту Маска MarsCoin.
«Это определенно будет MarsCoin!», — ответил позднее Маск.
Сразу после этого стоимость малоизвестного альткоина начала резко расти. Теперь на сайте Coinmarketcap появилось указание, что этот проект никак не связан с миллиардером. Токен представлен на трех небольших биржах, а его капитализация составляет около $8 млн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016