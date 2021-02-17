США оспорили отказ британского суда в экстрадиции Ассанжа

Американская сторона подала апелляцию на отказ в экстрадиции из Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, его защита попросила суд предоставить дополнительное время для ответа, сообщил оргкомитет движения Don’t Extradite Assange.

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер 4 января отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение, им на это были даны несколько недель.

«Обвинение США направило в суд свои аргументы в минувшую пятницу, это является апелляцией на вердикт от 4 января, в котором говорилось, что экстрадировать Ассанжа в США небезопасно, так как выдача в высокой степени вероятности приведет к смерти подсудимого», — говорится в сообщении.

Следующий шаг на процессе предстоит сделать защите Ассанжа.

Ассанж уже более 500 дней находится под стражей в тюрьме высокого уровня безопасности Белмарш к востоку от Лондона. Адвокаты заявляют о слабом здоровье подзащитного и настаивают на его освобождение под залог. Юристы также отмечают, что условия содержания под стражей препятствуют участию Ассанжа в подготовке материалов дела и полноценной работе с адвокатами.

Шестого января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.