Почти 10% украинцев зарабатывают больше 25 тысяч гривен

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в декабре 2020 года. Зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали для 9,6% работников.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн — 16,0% штатных работников.
Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6900,1 тысяч человек, что на 23,3 тысяч человек меньше, чем в сентябре (6923,4 тысяч человек).
Среди них было начислено:
до 5000,00 грн — 7,0%,
от 5000,01 до 6000,00 грн — 16,0%,
от 6000,01 до 6500,00 грн — 5,2%,
от 6500,01 до 7000,00 грн — 4,8%,
от 7000,01 до 8000,00 грн — 7,2%,
от 8000,01 до 10000,00 грн — 10,9%,
от 10000,01 до 12000,00 грн — 9,7%,
от 12000,01 до 15000,00 грн — 11,4%,
от 15000,01 до 20000,00 грн — 11,6%,
от 20000,01 до 25000,00 грн — 6,6%,
более 25000,00 грн — 9,6%.
Напомним, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).
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