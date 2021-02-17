Почти 10% украинцев зарабатывают больше 25 тысяч гривен

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в декабре 2020 года. Зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали для 9,6% работников.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн — 16,0% штатных работников.

Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6900,1 тысяч человек, что на 23,3 тысяч человек меньше, чем в сентябре (6923,4 тысяч человек).

Среди них было начислено:

до 5000,00 грн — 7,0%,

от 5000,01 до 6000,00 грн — 16,0%,

от 6000,01 до 6500,00 грн — 5,2%,

от 6500,01 до 7000,00 грн — 4,8%,

от 7000,01 до 8000,00 грн — 7,2%,

от 8000,01 до 10000,00 грн — 10,9%,

от 10000,01 до 12000,00 грн — 9,7%,

от 12000,01 до 15000,00 грн — 11,4%,

от 15000,01 до 20000,00 грн — 11,6%,

от 20000,01 до 25000,00 грн — 6,6%,

более 25000,00 грн — 9,6%.

Напомним, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 гривен) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).