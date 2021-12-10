Международная федерация журналистов против экстрадиции Ассанжа

Международная федерация журналистов (МФЖ), базирующаяся в Брюсселе, «решительно возражает» против решения Апелляционного суда Англии и Уэльса, который поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление МФЖ опубликовала в пятницу на своей странице в Twitter.
«Международная федерация журналистов решительно возражает против этого решения и поддержит любые усилия, которые команда юристов Ассанжа может приложить для обжалования решения», — говорится в публикации. Представители МФЖ также призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена «положить конец многолетнему политически мотивированному преследованию» австралийского журналиста и снять с него обвинения.
Кроме того, в организации подчеркнули, что «уголовному преследованию разоблачителей и журналистов-расследователей, таких как Ассанж, нет места в демократии».
Европейская федерация журналистов, штаб-квартира которой тоже расположена в Брюсселе, также осудила решение британского суда об экстрадиции австралийца в США. На своей странице в Twitter ее представители отметили, что этот вердикт «может стать тревожным прецедентом для свободы СМИ во всем мире».
Напомним, в пятницу Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Теперь дело будет возвращено в суд первой инстанции, Вестминстерский магистратский суд, который ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В документе также оговаривается, что основатель WikiLeaks должен оставаться под стражей.
Невеста Ассанжа Стелла Моррис обещала оспорить решение суда, назвав его «опасным и ничем не обоснованным», а также «грубой судебной ошибкой».
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