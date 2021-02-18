Украинцы не хотят вакцинироваться от COVID-19 и не знают, какой вакцине доверять, - опрос

44% украинцев готовы не раздумывая отказаться от вакцинации от COVID-19, даже если завтра им предложат сделать прививку одной из сертифицированных вакцин, свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего (UIF), проведённого с 27 января по 5 февраля текущего года.
Согласно результатам социологического опроса, обнародованным на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг, готовность сделать прививки несмотря ни на что выразили лишь 8% украинцев, а 9% — готовы привиться, если вакцинация будет бесплатной.
При этом, каждый пятый респондент (21%) отметил, что решение о вакцинации отложит на потом.
Отмечается, что 41% респондентов не смогли определиться с ответом, какая вакцина вызывает у них больше доверия. 17,5% опрошенных отметили, что больше всего доверяют американско-немецкой вакцине «Phizer», 12% — российской вакцине «Спутник V» и 11% — американской вакцине «Moderna».
В то же время, по мнению 41% респондентов COVID-19 является серьезной болезнью, которая представляет опасность, 37% опрошенных отметили, что опасность от нее преувеличена, 15% украинцев сравнили коронавирус с обычным простудным заболеванием, а 3% опрошенных заявили, что коронавируса и вовсе не существует.
Социологическое исследование о социально-политических настроениях украинцев проводилось с 27 января по 5 февраля 2021 года Украинским институтом будущего при содействии «Нью имидж маркетинг групп».
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