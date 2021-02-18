Сайт СБУ не работает из-за DDOS-атаки

Сайт Службы безопасности Украины в четверг не работает из-за хакерской атаки, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в СБУ.

«Сайт подвергся DDOS-атаке в четверг», — рассказал спикер спецслужбы Артем Дегтяренко.

По его словам, хакерская атака на официальный сайт Службы может быть связана с действиями СБУ по защите национальных интересов, в частности, в информационном пространстве.

Сообщения украинской спецслужбы доступны на официальной странице СБУ в Facebook.