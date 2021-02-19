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Шмыгаль рассказал о перспективах промышленного безвиза
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Шмыгаль рассказал о перспективах промышленного безвиза
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Шмыгаль рассказал о перспективах промышленного безвиза

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Шмыгаль рассказал о перспективах промышленного безвиза

Выступая в Верховной Раде, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал седьмое заседание Совета ассоциации Украина — ЕС «исторической вехой» в двусторонних отношениях. Глава правительства рассказал о результатах, достигнутых после поездки в Брюссель.

«Седьмое заседание Совета ассоциации Украина — ЕС без преувеличения стало исторической вехой в наших двусторонних отношениях, а также важным этапом реализации договоренностей 22 саммита Украина — ЕС, который проходил в октябре при участии президента Украины», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что ЕС приветствовал реформаторские усилия Украины. Также, по словам Шмыгаля, была четко очерчена европейская перспектива Украины, отмечалась необходимость в активизации усилий для укрепления верховенства права и обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных институтов.

«В глобальном контексте нам удалось определить общие точки для дальнейшего движения в направлении ускоренной европейской и евроатлантической интеграции Украины. А также дальнейшие совместные шаги, прежде всего в части интеграции во внутренний рынок ЕС и углублению секторальной интеграции», — добавил Шмыгаль.

Он отметил, что была подтверждена готовность начать консультации по дальнейшему просмотру либерализации торговли в рамках зоны свободной торговли. В частности, во время переговоров с исполнительным президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом договорились о дальнейшей либерализации в части увеличения квот для украинской продукции.

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Шмыгаль заявил, что Украина стала на шаг ближе к промышленному безвизу. В частности, миссия ЕС уже начала оценку готовности Украины к подписанию соответствующего соглашения.

«В этом году рассчитываем на существенный прогресс и как можно скорее получить рекомендации и подписать данное соглашение. Кроме того, была достигнута договоренность о проведении в этом году всестороннего пересмотра достижения целого соглашения и презентацию каждой стороной результатов соответствующей работы на 23 саммите Украина-ЕС», — отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз не видит необходимости менять Соглашение об ассоциации, поскольку оно все еще имеет нереализованный потенциал, однако ЕС готов рассмотреть предложения Киева по расширению сфер сотрудничества.

ЕС, промышленный безвиз, Денис Шмыгаль
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