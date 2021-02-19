Шмыгаль рассказал о перспективах промышленного безвиза

Выступая в Верховной Раде, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал седьмое заседание Совета ассоциации Украина — ЕС «исторической вехой» в двусторонних отношениях. Глава правительства рассказал о результатах, достигнутых после поездки в Брюссель.
«Седьмое заседание Совета ассоциации Украина — ЕС без преувеличения стало исторической вехой в наших двусторонних отношениях, а также важным этапом реализации договоренностей 22 саммита Украина — ЕС, который проходил в октябре при участии президента Украины», — заявил Шмыгаль.
Он добавил, что ЕС приветствовал реформаторские усилия Украины. Также, по словам Шмыгаля, была четко очерчена европейская перспектива Украины, отмечалась необходимость в активизации усилий для укрепления верховенства права и обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных институтов.
«В глобальном контексте нам удалось определить общие точки для дальнейшего движения в направлении ускоренной европейской и евроатлантической интеграции Украины. А также дальнейшие совместные шаги, прежде всего в части интеграции во внутренний рынок ЕС и углублению секторальной интеграции», — добавил Шмыгаль.
Он отметил, что была подтверждена готовность начать консультации по дальнейшему просмотру либерализации торговли в рамках зоны свободной торговли. В частности, во время переговоров с исполнительным президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом договорились о дальнейшей либерализации в части увеличения квот для украинской продукции.
Шмыгаль заявил, что Украина стала на шаг ближе к промышленному безвизу. В частности, миссия ЕС уже начала оценку готовности Украины к подписанию соответствующего соглашения.
«В этом году рассчитываем на существенный прогресс и как можно скорее получить рекомендации и подписать данное соглашение. Кроме того, была достигнута договоренность о проведении в этом году всестороннего пересмотра достижения целого соглашения и презентацию каждой стороной результатов соответствующей работы на 23 саммите Украина-ЕС», — отметил премьер-министр.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз не видит необходимости менять Соглашение об ассоциации, поскольку оно все еще имеет нереализованный потенциал, однако ЕС готов рассмотреть предложения Киева по расширению сфер сотрудничества.
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