Шмыгаль рассчитывает в этом году подписать «промышленный безвиз» с ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет о возможности подписания с Европейским Союзом соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products, АСАА), т.н. «промышленном безвизе», до конца 2022 года.
«Взаимодействие сторон в рамках предварительной оценки и регулярные отчеты по выполнению предоставленных рекомендаций дает нам основание надеяться на подписание соглашения АСАА до конца 2022 года», — сказал он на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду.
Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина также в этом году рассчитывает на присоединение к совместной транзитной процедуре ЕС.
Среди приоритетов правительства также — заключение соглашения с ЕС о либерализации международных транзитных грузовых перевозках.
Как сообщалось, в начале января 2022 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что соглашение о «промышленном безвизе» с ЕС не будет подписано в 2022 году.
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