Шмыгаль рассчитывает в этом году подписать «промышленный безвиз» с ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет о возможности подписания с Европейским Союзом соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products, АСАА), т.н. «промышленном безвизе», до конца 2022 года.

«Взаимодействие сторон в рамках предварительной оценки и регулярные отчеты по выполнению предоставленных рекомендаций дает нам основание надеяться на подписание соглашения АСАА до конца 2022 года», — сказал он на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина также в этом году рассчитывает на присоединение к совместной транзитной процедуре ЕС.

Среди приоритетов правительства также — заключение соглашения с ЕС о либерализации международных транзитных грузовых перевозках.

Как сообщалось, в начале января 2022 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что соглашение о «промышленном безвизе» с ЕС не будет подписано в 2022 году.