Путин и Лукашенко покатались на снегоходах и лыжах

После переговоров в Красной Поляне президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах. Фотографии опубликованы на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что в ходе встречи главы РФ и РБ обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности Россия передала Беларуси технологию производства вакцины. По словам Лукашенко, производство российской вакцины в стране начнется в марте. При этом он добавил, что к осени его страна планирует разработать собственную вакцину.
В ходе встречи Путин предложил Лукашенко «отдохнуть после рабочих часов» и покататься на лыжах.
О планах провести встречу между Путиным и Лукашенко пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 10 февраля. 18 февраля представитель Кремля назвал дату проведения мероприятия.
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