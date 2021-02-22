Путин и Лукашенко покатались на снегоходах и лыжах

После переговоров в Красной Поляне президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах. Фотографии опубликованы на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе встречи главы РФ и РБ обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности Россия передала Беларуси технологию производства вакцины. По словам Лукашенко, производство российской вакцины в стране начнется в марте. При этом он добавил, что к осени его страна планирует разработать собственную вакцину.

В ходе встречи Путин предложил Лукашенко «отдохнуть после рабочих часов» и покататься на лыжах.

О планах провести встречу между Путиным и Лукашенко пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 10 февраля. 18 февраля представитель Кремля назвал дату проведения мероприятия.