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В Британии вакцинация от COVID снизила риск госпитализации до 94%

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В Британии вакцинация от COVID снизила риск госпитализации до 94%

Британские ученые выяснили, что вакцинация от болезни COVID-19 снижает риск госпитализации больных примерно до 94%.

Как передает Укринформ, об этом информирует LBC.

В рамках исследования было установлено, что рост масштабов вакцинации в Великобритании способствует существенному снижению риска госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью.

Исследователи из университетов Эдинбурга, Стратклайда, Абердина, Глазго и Сент-Эндрю проанализировали набор данных, который охватывает все население Шотландии и составляет 5,4 миллиона человек.

Исследование показало, что после четвертой недели кампании вакцинации медицинскими средствами Pfizer и AstraZeneca в Шотландии уменьшился риск госпитализации больных с 85% до 94%.

«Теперь у нас есть доказательства по всей стране, что вакцинация обеспечивает защиту от госпитализации с COVID-19», — заявил директор Эдинбургского университета, руководитель команды исследователей профессор Азиз Шейх.

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Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля, в соответствии с планами правительства, первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. На втором этапе программы вакцинации, который должен быть завершен в мае, возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн человек.

К настоящему момент привиты почти 17,6 млн человек — больше 26% населения королевства. До конца июля возможность получить вакцину будет у всех совершеннолетних жителей страны. Согласно данным Национальной статистической службы королевства, 92% жителей страны намерены сделать прививку от коронавируса или уже ее сделали.

Великобритания, вакцина, вакцинация
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