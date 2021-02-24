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Лавров пожаловался в ООН на украинизацию

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Лавров пожаловался в ООН на украинизацию

Глава МИД России считает, что Совет ООН по правам человека обходит молчанием нарушения языковых и образовательных прав миллионов русскоязычных в Украине и в Прибалтике

Возможности получения среднего образования на русском языке сократились на Украине более чем на 80%. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщают российские СМИ.

Он заявил, что с сентября прошлого года на Украине в соответствии с законами об образовании, государственном языке и общем среднем образовании якобы начался процесс выдавливания языков национальных меньшинств из общественной и образовательной сфер. «Но даже здесь, по сравнению с языками других национальных меньшинств, русский язык, который являлся и является родным по разным оценкам для 30-50% населения всей страны, подвергся дополнительной дискриминации, поскольку для языков стран Евросоюза украинские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим, — отметил Лавров. — В результате возможности получения среднего образования на русском языке на Украине сократились более чем на 80%».

Глава МИД РФ пожаловался, что 16 января вступила в силу очередная норма закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с которой все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах только на украинском языке. «Властями Украины сделан очередной шаг по уничтожению многоязычия и многокультурности в своей стране», — заявил он.

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Лавров считает, что Совет ООН по правам человека обходит молчанием вопиющие нарушения языковых и образовательных прав миллионов русскоязычных на Украине и в Прибалтике. «Недопустимо, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями в отношении национальных меньшинств», — заявил российский министр.

Сергей Лавров, украинизация
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