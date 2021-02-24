Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 22-23 февраля.

Согласно данным опроса, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За пятого президента, лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко проголосовали бы 14,4%, за представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 11,3%, за лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 10,9%.

В то же время лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко поддерживают 7,2%, экс-премьера Владимира Гройсмана — 5,7%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 5,3%, экс-нардепа Евгения Мураева — 4,9%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 4,1%, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка — 2,9%, лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока и мэра Киева Виталия Кличко — по 2,4%.

Так, по данным исследования рейтинг доверия к политикам возглавляет также Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных, не доверяют — 54%. Отмечается, что по сравнению с январем уровень доверия к президенту вырос с 37 до 44%.

Разумкову доверяют 29% и не доверяют — 33%, еще 32% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют — 72%. Порошенко доверяют 25%, не доверяют — 74%, Бойко доверяют 23%, не доверяют — 60%, не знают его — 13%, действующему главе правительства Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют — 52%, почти треть не слышали о таком.

Результаты опроса также показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% — в правильном. 10% — не определились. По сравнению с началом февраля выросло количество тех, кто оценивает направление развития как правильное.