Украинские правоохранители сообщили о подозрении крымчанам Аксёнову и Константинову

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев ведения войны руководителям оккупационной администрации РФ в Крыму, в частности, «председателю Совета министров Республики Крым» и «главе Государственного Совета Республики Крым», сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь в среду.
Отмечается, что представители оккупационной администрации подозреваются в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества, находящегося на территории оккупированного полуострова по ч. 1. ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны).
«Досудебным расследованием установлено, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым и так называемого „избрания“ подозреваемых на вышеуказанные „руководящие“ должности в оккупационной администрации РФ в Крыму, вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которые запрещают государству-оккупанту присваивать публичную собственность на оккупированной территории, приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества, находящегося в государственной собственности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств и ведомств Украины на территории АР Крым и г. Севастополя», — отмечают в прокуратуре.
Там подчеркивают, что незаконно отнятое государственное имущество подозреваемые передавали в собственность оккупационного режима.
«Подозреваемые обеспечили выполнение указанных решений путем передачи указанного имущества в федеральную или «республиканскую» собственность. К такому имуществу относится Государственный концерн «Массандра», «Международный детский центр Артек» и государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз», — уточняют в пресс-службе.
Как сообщалось, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили участника так называемой «крымской весны», который в 2014 году содействовал оккупации Крыма российскими агрессорами.
Задержанному объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщают СМИ, о подозрении сообщили Владимиру Константинову и Сергею Аксёнову.
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