Войти
Лавров пожаловался в ООН на украинизацию
дружба народов
Лавров пожаловался в ООН на украинизацию
Зеленский распорядился как можно быстрее начать вакцинацию
официально
Зеленский распорядился как можно быстрее начать вакцинацию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Украинские правоохранители сообщили о подозрении крымчанам Аксёнову и Константинову

194
Украинские правоохранители сообщили о подозрении крымчанам Аксёнову и Константинову

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев ведения войны руководителям оккупационной администрации РФ в Крыму, в частности, «председателю Совета министров Республики Крым» и «главе Государственного Совета Республики Крым», сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь в среду.

Отмечается, что представители оккупационной администрации подозреваются в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества, находящегося на территории оккупированного полуострова по ч. 1. ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны).

«Досудебным расследованием установлено, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым и так называемого „избрания“ подозреваемых на вышеуказанные „руководящие“ должности в оккупационной администрации РФ в Крыму, вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которые запрещают государству-оккупанту присваивать публичную собственность на оккупированной территории, приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества, находящегося в государственной собственности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств и ведомств Украины на территории АР Крым и г. Севастополя», — отмечают в прокуратуре.

Там подчеркивают, что незаконно отнятое государственное имущество подозреваемые передавали в собственность оккупационного режима.

«Подозреваемые обеспечили выполнение указанных решений путем передачи указанного имущества в федеральную или «республиканскую» собственность. К такому имуществу относится Государственный концерн «Массандра», «Международный детский центр Артек» и государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз», — уточняют в пресс-службе.

Как сообщалось, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили участника так называемой «крымской весны», который в 2014 году содействовал оккупации Крыма российскими агрессорами.

Читайте также: У Разумкова претензии к санкциям СНБО, он хочет поменять закон

Задержанному объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщают СМИ, о подозрении сообщили Владимиру Константинову и Сергею Аксёнову.

Крым, Владимир Константинов, Сергей Аксенов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016