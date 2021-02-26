СНБО сегодня займется Крымом и Севастополем

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу, 26 февраля, рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности, сообщает пресс-служба СНБО.
«На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект «Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь», — говорится в обнародованном в пятницу днем сообщении.
Согласно информации, члены СНБО также обсудят вопросы относительно: «безотлагательных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояния расследования дел о государственной измене, дезертирство и террористическую деятельность, нарушение присяги; а также по применению санкций».
Как сообщалось, 25 февраля в Офисе президента Украины сообщили, что президент Владимир Зеленский собирает 26 февраля заседание СНБО «в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности».
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