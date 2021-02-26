Handelsblatt написал о четырех вариантах решения ситуации вокруг «Северного потока-2»

Германия на сегодня изучает четыре варианта развития событий по завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Среди них заморозка проекта, а также игнорирование санкций США.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Сообщается, что в распоряжении издания оказался доклад Госдепа США, в котором говорится о четырех вариантах развития событий.

В частности, согласно документу, Берлин рассматривает возможность внедрения так называемого «механизма отключения» газопровода, если Россия остановит транзит через Украину. В таком случае США откажутся от введения санкций.

Второй вариант предусматривает временную заморозку строительства для дальнейших переговоров Германии и США. Предполагается, что может появиться комиссия для выработки практических решений по газопроводу.

Третий сценарий заключается в оказании инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Четвертый — это продолжение строительства «Северного потока-2», несмотря на угрозу санкций.