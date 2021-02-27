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США готовятся объявить о новых санкциях против России

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США готовятся объявить о новых санкциях против России

Соединенные Штаты могут в течение нескольких недель объявить о том, введут ли они дополнительные санкции в отношении России. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, которые вместе с президентом Джо Байденом на борту номер один отправились в штат Техас. Стенограмму ее выступления распространил Белый дом.

Псаки спросили, когда Вашингтон объявит, будут ли введены дополнительные односторонние рестрикции в отношении Москвы. «Недели, а не месяцы. Это продолжающийся процесс, и, как вы знаете, этот процесс, конечно же, включает в себя обзор не только их вовлеченности в выборы 2020 года, но и денежных вознаграждений, которые были предположительно за наших военных, а также хакерских атак против SolarWinds. Есть ряд компонентов», — ответила пресс-секретарь, говоря о том, что американская разведка продолжает обзор на российском направлении.

Она пояснила, что специалистам вашингтонской администрации по кибербезопасности и национальной безопасности требуется время для «завершения данного процесса». «И, конечно же, как и в любом случае, президент принимает решение. Я бы сказала, что у него есть возможность отреагировать в той манере и в то время, когда он сам пожелает, видимым или скрытным образом. Но я бы ждала недели, а не месяцы, прежде чем мы завершим этот обзор», — заключила пресс-секретарь. На протяжении нынешней недели она неоднократно сообщала, что Соединенные Штаты намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.

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Американское разведывательное сообщество продолжает расследовать кибератаку через программное обеспечение (ПО) фирмы SolarWinds, в данный момент полагая, что за ней стоят хакеры российского происхождения, заявила 17 февраля заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

Россия, США, санкции
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